В Киеве ликвидировали все подтопления на дорогах

Гидрослужбы продолжают усиленную работу.

По состоянию на 19:20 все подтопления в Киеве ликвидированы. С 17:30 весь общественный транспорт города курсирует в привычном режиме.

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Об этом информирует пресс-служба столичной горгосадминистрации.

По состоянию на 17:45 полностью отсутствовали подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком, Оболонском районах. Также были ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах.

На то время еще продолжались работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на углу улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе. Они уже завершены.

"По поручению Киевского городского головы специалисты КК "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений", - говорится в сообщении.

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Фото: @KyivCityOfficial

Работники коммунальной корпорации проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. К работе привлечена специальная техника (гидромонитора, илососы, мотопомпы) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.

Напомним, в субботу в столице после дождя затопило проезжие части более двух десятков улиц. На некоторых участках движение транспорта было невозможным.

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