"С завязанными глазами" Тараса Дроня победил на Варшавском кинофестивале

Игровой дебют был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов фестиваля. где и состоялась мировая премьера ленты.

Полнометражный фильм "С завязанными глазами" (название для международного проката Blindfold) украинского режиссера Тараса Дроня победил в конкурсе Competition 1-2 на Варшавском кинофестивале.

Фото: facebook.com/Blindfold.kino

Игровой дебют был признан лучшим фильмом конкурса первых и вторых фильмов фестиваля, где и состоялась мировая премьера ленты.

Картина была признана лучшей среди 15 других, представленных в этой категории.

"Мы благодарим всех, кто верил и не верил в наш проект. Это большой шаг как для нас самих, так и всего украинского кино. В Варшаве состоялось четыре показа нашей картины. Q & A после показа длился более 30 минут, и даже после его окончания зрители не хотели отпускать авторов ", - комментируют режиссер Тарас Дронь и продюсер Валерия Сочивець.

На конкурсе Competition 1-2 режиссер Тарас Дронь получил приз жюри и денежную премию в размере 10 тысяч злотых.

Полнометражный дебют львовского режиссера Тараса Дроня ("Черногора") - драма о молодой девушке, которая переживает гибель парня на войне. Девушка занимается единоборствами и хочет начать новую жизнь, но скоро оказывается, что парень, вероятно, жив и ему нужна помощь.

Главную роль играет актриса Марина Кошкина.

Варшавский кинофестиваль - это самый большой кинофестиваль Восточной Европы, который проходит в офлайн-формате с 9 до 18 октября.

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