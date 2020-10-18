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2020-10-18
Сильный ветер снес крыши и повалил деревья в Кропивницком
Люди говорят, что это было похоже на смерч.
Фото: gre4ka.info
В Кропивницком сильный ветер в субботу повредил дома и повалил деревья. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в фейсбуке.
"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! На горячую линию поступает много звонков", - написал Назаренко.
В связи с непогодой назначили заседание Кропивницкой городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Очевидцы пишут, что внезапный ветер налетел на микрорайон Лелековка около 14:30 и длился 5 минут. Это было похоже на смерч.
Фото: facebook.com/NazarenkoAV
Фото: facebook.com/NazarenkoAV
Фото: facebook.com/NazarenkoAV
Напомним, в Киеве после дождя затопило проезжие части десяти улиц.