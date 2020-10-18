Сильный ветер снес крыши и повалил деревья в Кропивницком

Люди говорят, что это было похоже на смерч.

Фото: gre4ka.info

В Кропивницком сильный ветер в субботу повредил дома и повалил деревья. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко в фейсбуке.

"Страшный вред наделала сегодняшняя непогода. Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер снес крыши, сорвал внешние конструкции на зданиях. Даже разрушил стены в домах! На горячую линию поступает много звонков", - написал Назаренко.

В связи с непогодой назначили заседание Кропивницкой городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Очевидцы пишут, что внезапный ветер налетел на микрорайон Лелековка около 14:30 и длился 5 минут. Это было похоже на смерч.

Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Фото: facebook.com/NazarenkoAV

Фото: facebook.com/NazarenkoAV