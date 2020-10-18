На Закарпатье нашли мертвым мужчину, который пошел за грибами

Об исчезновении сообщили его односельчане.

На Закарпатье нашли мертвым мужчину, который пошел за грибами
Фото: zk.dsns.gov.ua

На Закарпатье 17 октября нашли в лесу мертвым мужчину, который пошел за грибами. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

"Местные жители сообщили, что еще 13 октября житель с.Черная Тиса Раховского района 1958 года рождения пошел в лес для сбора грибов в район долины Апшеняска Раховского района и не вернулся", - говорится в сообщении.

Для его поисков привлекли специалистов трех поисково-спасательных отделений.

В 13:40 17 октября спасатели нашли в лесу тело мужчины. Что именно стало причиной смерти, установят правоохранители.

Напомним, в Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами.

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