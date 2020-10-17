Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 курсантов перечислили 28 млн грн компенсации

Решение о выплате родным семерых погибших офицеров примут после окончательного установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Министерство обороны Украины перечислило первые 28 млн гривен компенсации родственникам военных, погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

"Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрены Комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны Украины", - говорится в сообщении.

Средства направили Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военным комиссариатам. На следующей неделе военкоматы перечислят эти деньги на счета родственников погибших.

Решение об остальных выплатах комиссия Минобороны сможет принять после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

"На сегодняшний день продолжает работать правительственная комиссия, и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в авиакатастрофе у Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Еще один курсант - Виталий Ольховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26Ш. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.

Сообщалось, что семьям погибших выплатят более 1,5 млн грн компенсации. Выплаты гарантирует закон о соцзащите военнослужащих и их семей.

6 октября в Харькове простились с жертвами авиакатастрофы под Чугуевом. После прощания тела 25 офицеров и курсантов отправили в родные города и села для захоронения.

ГБР рассматривало четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в исполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.