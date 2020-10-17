Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 курсантов перечислили 28 млн грн компенсации

Решение о выплате родным семерых погибших офицеров примут после окончательного установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 курсантов перечислили 28 млн грн компенсации
Фото: facebook.com/segodnyaonline

Министерство обороны Украины перечислило первые 28 млн гривен компенсации родственникам военных, погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщили на сайте Минобороны.

"Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского Национального университета Воздушных Сил. Документы по ним рассмотрены Комиссией Минобороны, протокол заседания которой утвержден Министром обороны Украины", - говорится в сообщении.

Средства направили Сухопутным войскам ВСУ для распределения по военным комиссариатам. На следующей неделе военкоматы перечислят эти деньги на счета родственников погибших.

Решение об остальных выплатах комиссия Минобороны сможет принять после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

"На сегодняшний день продолжает работать правительственная комиссия, и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26Ш. Результаты работы должны быть представлены Министру обороны Украины до 25 ноября", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в авиакатастрофе у Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Еще один курсант - Виталий Ольховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26Ш. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.

Сообщалось, что семьям погибших выплатят более 1,5 млн грн компенсации. Выплаты гарантирует закон о соцзащите военнослужащих и их семей.

6 октября в Харькове простились с жертвами авиакатастрофы под Чугуевом. После прощания тела 25 офицеров и курсантов отправили в родные города и села для захоронения.

ГБР рассматривало четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в исполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчаткуВ доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку
В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимацииВ Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучениеКурсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучение
Идентификация тел жертв авиакатастрофы АН-26 возле Чугуева завершена - КучерИдентификация тел жертв авиакатастрофы АН-26 возле Чугуева завершена - Кучер
Курсант, выживший в катастрофе Ан-26: «До последнего момента паники на борту не было"Курсант, выживший в катастрофе Ан-26: «До последнего момента паники на борту не было"
Состояние единственного курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, улучшается - врачиСостояние единственного курсанта, который выжил в катастрофе Ан-26, улучшается - врачи
Обнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около ЧугуеваОбнародован полный список погибших в катастрофе Ан-26 около Чугуева
Семьям погибших в катастрофе военного самолета возле Чугуева выплатят более 1,5 млн грнСемьям погибших в катастрофе военного самолета возле Чугуева выплатят более 1,5 млн грн
Состояние курсанта, который выжил во время катастрофы Ан-26, средней тяжестиСостояние курсанта, который выжил во время катастрофы Ан-26, средней тяжести
В авиакатастрофе под Харьковом погибло 26 из 27 человек на борту (обовлено)В авиакатастрофе под Харьковом погибло 26 из 27 человек на борту (обовлено)
ГСЧС продолжает поиски трех человек из АН-26, упавшего на ХарьковщинеГСЧС продолжает поиски трех человек из АН-26, упавшего на Харьковщине
Под Харьковом погибло в авиакатастрофе 20 человекПод Харьковом погибло в авиакатастрофе 20 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости