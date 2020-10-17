Коронавирус в Украине – статистика МОЗ за сутки

Эпидемия коронавируса в Украине приобретает страшные масштабы. За последние сутки заболело почти шесть с половиной тысяч человек. Обновленная статистика Минздрава заставляет содрогнуться.

По состоянию на утро субботы, 17 октября 2020 года, в Украине COVID-19 обнаружен у 6 410 человек. Это абсолютный антирекорд по числу новых случаев опасной инфекции за сутки.

С начала эпидемии коронавируса был лабораторно подтвержден у 293 641 человек, из них 5 517 умерли, 124 113 выздоровели. Данные по COVID-19 на полуострове Крым и в ОРДЛО в МОЗ не поступали.

Статистика по COVID-19 в областях Украины

Винницкая область-8 233 случая;

Волынская область-10 682 случая;

Днепропетровская область-10 721 случай;

Донецкая область - 6 776 случаев;

Житомирская область-9 539 случаев;

Закарпатская область-11 626 случаев;

Запорожская область-6 259 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 377 случаев;

Кировоградская область-1 512 случаев;

г. Киев-30 010 случаев;

Киевская область - 12 439 случаев;

Львовская область-24 539 случаев;

Луганская область-2 334 случая;



Николаевская область-5 567 случаев;Одесская область-18 519 случаев;Полтавская область - 5 738 случаев;Ровенская область-15 646 случаев;Сумская область - 8 524 случая;Тернопольская область-17 160 случаев;Харьковская область-27 929 случаев;Херсонская область-2 380 случаев;Хмельницкая область - 10 480 случаев;Черновицкая область-17 450 случаев;Черкасская область-6 619 случаев;Черниговская область - 6 582 случая.