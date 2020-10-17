После дождя затопило проезжие части десяти улиц в Киеве
На некоторых участках движение транспорта было невозможным.
В Киеве после дождя затопило проезжие части десяти улиц. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.
На некоторых участках движение транспорта было невозможным.
Вода собралась на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.
Из-за затопления на улицах Приорской и Автозаводской патруль перенаправил автомобили на улицу Вышгородскую.
Также подтопило улицы Новопироговскую, Сырецкую, Кирилловскую и Копыловскую. На Кирилловской остановили движение трамваев.
В патрульной полиции сообщили, что на 13:20 движение на подтопленных улицах восстановили.
Отметим, подтопления улиц после дождей в Киеве происходят регулярно. Эксперты считают, что без ремонта советской инфраструктуры проблему решить невозможно.