После дождя затопило проезжие части десяти улиц в Киеве

На некоторых участках движение транспорта было невозможным.

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве после дождя затопило проезжие части десяти улиц. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

На некоторых участках движение транспорта было невозможным.

Вода собралась на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Приорской и Автозаводской патруль перенаправил автомобили на улицу Вышгородскую.

Также подтопило улицы Новопироговскую, Сырецкую, Кирилловскую и Копыловскую. На Кирилловской остановили движение трамваев.

В патрульной полиции сообщили, что на 13:20 движение на подтопленных улицах восстановили.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Отметим, подтопления улиц после дождей в Киеве происходят регулярно. Эксперты считают, что без ремонта советской инфраструктуры проблему решить невозможно.

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