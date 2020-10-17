После дождя затопило проезжие части десяти улиц в Киеве

На некоторых участках движение транспорта было невозможным.

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве после дождя затопило проезжие части десяти улиц. Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

На некоторых участках движение транспорта было невозможным.

Вода собралась на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Из-за затопления на улицах Приорской и Автозаводской патруль перенаправил автомобили на улицу Вышгородскую.

Также подтопило улицы Новопироговскую, Сырецкую, Кирилловскую и Копыловскую. На Кирилловской остановили движение трамваев.

В патрульной полиции сообщили, что на 13:20 движение на подтопленных улицах восстановили.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева