Мужчину, который с ножом напал на ветерана АТО в Киеве, взяли под стражу на 60 дней

Мужчине, который 14 октября с ножом напал на ветерана АТО и волонтера партии "Удар", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре №9, передает Интерфакс-Украина.

"Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина напал на волонтера в Соломенском районе Киева вечером 14 октября. Пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и нанес ему удары ножом. Волонтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападающего сразу задержали. Ему сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.