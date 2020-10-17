Мужчину, который с ножом напал на ветерана АТО в Киеве, взяли под стражу на 60 дней

Нападение произошло, когда парень раздавал предвыборные газеты.

Мужчину, который с ножом напал на ветерана АТО в Киеве, взяли под стражу на 60 дней
Фото: verge.zp.ua

Мужчине, который 14 октября с ножом напал на ветерана АТО и волонтера партии "Удар", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре №9, передает Интерфакс-Украина.

"Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина напал на волонтера в Соломенском районе Киева вечером 14 октября. Пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и нанес ему удары ножом. Волонтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападающего сразу задержали. Ему сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчаткуВ доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку
В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимацииВ Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве начали давать тепло в домаВ Киеве начали давать тепло в дома
За минувшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человекаЗа минувшие сутки от коронавируса в Киеве умерли 22 человека
Курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучениеКурсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучение
В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)
За сутки в Киеве умерли 17 больных коронавирусомЗа сутки в Киеве умерли 17 больных коронавирусом
Кличко поручил с 16 октября начать в Киеве отопительный сезонКличко поручил с 16 октября начать в Киеве отопительный сезон
В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимацииВ Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19
В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости