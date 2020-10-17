Во Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда

Напавшего застрелил полицейский патруль за несколько улиц от места нападения.

Во Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда
Фото: reuters.com

В жилом пригороде на севере Парижа мужчина нанес несколько ножевых ранений учителю истории средней школы, который показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что нападение произошло поздно вечером в пятницу на улице перед средней школой, где работал учитель, в пригороде Конфлан Сент-Онорин. Напавшего застрелил полицейский патруль за несколько улиц от места нападения.

"Сегодня был убит один из наших сограждан, потому что он преподавал, он учил учеников свободе выражения мнения ... Наш соотечественник подвергся грубому нападения, стал жертвой террористического нападения исламистов", - заявил журналистам на месте нападения президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам представителя полиции, жертва нападения получила множественные ножевые ранения в шею. Один из источников в правоохранительных органах сообщил, что во время нападения учитель был обезглавлен.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что подозреваемому в нападении было 18 лет, он родился в Москве.

Источник в полиции сообщил, что свидетели слышали, как нападающий выкрикивал "Аллах Акбар".

Напомним, 25 сентября в Париже неизвестный мужчина ранил ножом четырех людей вблизи прежней редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

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