Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя

Во Франции – опять кровавое ЧП, и опять - совершенное исламским радикалистом. В пригороде Парижа Конфлан-Сен-Онорин 18-летний юнец убил школьного учителя. Причем убил страшно – отрезал ему голову.

Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя: что известно об убийце

Таким жутким способом неадекват "отомстил" преподавателю истории за то, что тот на уроке демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Таким образом учитель хотел проиллюстрировать детям тему свободы слова.

Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя: что известно об убийце

Конечно, как теперь уже многие пишут вдогонку произошедшему, учитель не учел печального опыта журнала Charlie Hebdo, пять лет назад опубликовавшего злосчастные карикатуры на пророка. Тогда двое ворвавшихся в редакцию издания террористов убили 12 человек. Однако и после этого издание не унимается, периодически публикуя у себя подобный контент.

Вероятней всего, учитель не имел намерения оскорбить чувства верующих, просто хотел наглядно показать, что свобода слова бывает многоликой. Впрочем, что он хотел проиллюстрировать, демонстрируя карикатуры на пророка, теперь уже не выяснит никто. А вот финал этой истории получился трагический.

Юнец, сразу после совершенного злодеяния, выложил фото отрезанной головы в Сеть – в назидание всем остальным. Он же и взял на себя ответственность за содеянное.

"Я убил пса ада!", - написал он в комментарии к ужасающему фото.

Вскоре убийцу ликвидировали полицейские. Говорят, правоохранителям не оставалось другого выхода, кроме как убить его. Он был обмотан поясом шахида и выкрикивал экстремистские лозунги.

Как сообщает издание Le Monde, полицейские обнаружили у ликвидированного террориста (а это убийство было классифицировано как теракт) документы, в которых значится, что ему 18 лет, он чеченец и родился в Москве.

Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя: что известно об убийце

На месте трагедии в пятницу вечером побывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, в июле этого года во французском городе Нант подожгли старинный собор Петра и Павла. Позже нашли поджигателя. Им оказался 39-летний выходец из Руанды, который служил в этом соборе алтарником. Мотивов своего поступка мужчина объяснить не смог.


: Марченко Любов, Тудей

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