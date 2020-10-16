В Киеве начали давать тепло в дома

Отмечается, что к теплу уже подключены 5 больниц и 2 детсада.

В Киеве начали давать тепло в дома
Фото: timer.od.ua

В Киеве начали подключение зданий к теплу. По состоянию на 16:00 16 октября к сети подключены 775 домов, это 7,8% жилого фонда.

Об этом сообщает

пресс-служба Киевского городского совета.

Отмечается, что к теплу уже подключены 5 больниц (1,5% от общего количества) и 2 детсада (0,4%).

"Включение отопления всем потребителям за более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям. Поэтому развертывание системы происходит постепенно", - говорится в сообщении.

В целом развертывание системы теплоснабжения Киева занимает около 7 дней, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее мэр Киева Виталій Кличко объявил, что с 25 октября в столице начнут включать отопление. На это потребуется примерно десять дней.

В Украине 45 населенных пунктов находятся под угрозой срыва своевременного начала отопительного сезона.

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