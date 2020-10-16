В Австрии задержали украинца, которого разыскивали за кражу около 9 млн евро

Мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы.

В Австрии задержали украинца, которого разыскивали за кражу около 9 млн евро

В Вене правоохранители задержали украинца, который находился в международном розыске по подозрению в присвоении около 9 млн евро во время работы в одном из банков в Украине.

Об этом сообщает издание Der Kurier.

"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в районе Внутреннего города мошенника, который скрывался с 2014 года. На разыскиваемого мужчину был выдан международный ордер на арест по подозрению в хищении кредитов на общую сумму около 9 млн евро во время работы в одном из банков в Украине в 2012- 2014 годах", - говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина сбежал из Украины после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Задержанного доставили в тюрьму, сейчас ожидается его выдача украинской стороне.

Напомним, в марте в Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделения. Было установлено, что мужчины приехали в отделение почты на авто, зашли в помещение и украли там пакет с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении. Организатор - работник инкассаторской фирмы. На работе он узнал, что через почтовое отделение будет пересылаться крупная сумма денег. Для того, чтобы ими завладеть, он нашел двух исполнителей, которые арендовали авто, приехали на нем по указанному адресу и украли посылку с наличными.

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