В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом в сутки

Зафиксировано 92 летальных случая, 2 269 пациентов выздоровели.

В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом в сутки
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 992 случая коронавируса - это новый рекорд заболеваемости.

Об этом сообщили на телеграм-канале "Коронавирус в регионах".

92 человека погибли, 2 269 - выздоровели.

Всего в Украине зафиксирован 287 231 случай COVID-19. С начала пандемии выздоровели 121 919 человек, умерли - 5 408.

Больше всего случаев зафиксировали на Харьковщине (544), в Киеве (455) и в Одесской области (502).

Статистика в регионах:

  • Винницкая обл - 8070 (+129)
  • Волынская обл - 10515 (+195)
  • Днепропетровская обл - 10257 (+423)
  • Донецкая обл - 6658 (+167)
  • Житомирская обл - 9286 (+156)
  • Закарпатская обл - 11461 (+156)
  • Запорожская обл - 6162 (+150)
  • Ивано-Франковская обл - 16163 (+208)
  • Кировоградская обл - 1468 (+28)
  • г. Киев - 29412 (+455)
  • Киевская обл - 12207 (+229)
  • Львовская обл - 24171 (+365)
  • Луганская обл - 2229 (+104)
  • Николаевская обл - 5336 (+129)
  • Одесская обл - 18013 (+502)
  • Полтавская обл - 5469 (+243)
  • Ровенская обл - 15398 (+212)
  • Сумская обл - 8252 (+269)
  • Тернопольская обл - 16916 (+216)
  • Харьковская обл - 27457 (+544)
  • Херсонская обл - 2264 (+69)
  • Хмельницкая обл - 10098 (+414)
  • Черновицкая обл - 17203 (+199)
  • Черкасская обл - 6387 (+230)
  • Черниговская обл - 6379 (+200)

Напомним, вчера в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 062 лицам. 73 человека погибли, 951 пациент выздоровел.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлен до конца 2020 года. Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но к концу года их количество должно увеличиться до 75 тысяч в сутки.

8 октября глава Минздрава сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что министерство начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных. Сейчас Минздрав готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Вчера в Украине снова изменили зонирование по уровням эпидемиологической опасности. Оно начнет действовать с понедельника, 19 октября. Ни один регион не соответствует критериям зеленой зоны.

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