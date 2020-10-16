В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом в сутки

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 992 случая коронавируса - это новый рекорд заболеваемости.

Об этом сообщили на телеграм-канале "Коронавирус в регионах".

92 человека погибли, 2 269 - выздоровели.

Всего в Украине зафиксирован 287 231 случай COVID-19. С начала пандемии выздоровели 121 919 человек, умерли - 5 408.

Больше всего случаев зафиксировали на Харьковщине (544), в Киеве (455) и в Одесской области (502).

Статистика в регионах:

Винницкая обл - 8070 (+129)

Волынская обл - 10515 (+195)

Днепропетровская обл - 10257 (+423)

Донецкая обл - 6658 (+167)

Житомирская обл - 9286 (+156)

Закарпатская обл - 11461 (+156)

Запорожская обл - 6162 (+150)

Ивано-Франковская обл - 16163 (+208)

Кировоградская обл - 1468 (+28)

г. Киев - 29412 (+455)

- 29412 (+455) Киевская обл - 12207 (+229)

Львовская обл - 24171 (+365)

Луганская обл - 2229 (+104)

Николаевская обл - 5336 (+129)

Одесская обл - 18013 (+502)

Полтавская обл - 5469 (+243)

Ровенская обл - 15398 (+212)

Сумская обл - 8252 (+269)

Тернопольская обл - 16916 (+216)

Харьковская обл - 27457 (+544)

Херсонская обл - 2264 (+69)

Хмельницкая обл - 10098 (+414)

Черновицкая обл - 17203 (+199)

Черкасская обл - 6387 (+230)

Черниговская обл - 6379 (+200)

Напомним, вчера в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 062 лицам. 73 человека погибли, 951 пациент выздоровел.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлен до конца 2020 года. Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но к концу года их количество должно увеличиться до 75 тысяч в сутки.

8 октября глава Минздрава сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что министерство начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных. Сейчас Минздрав готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Вчера в Украине снова изменили зонирование по уровням эпидемиологической опасности. Оно начнет действовать с понедельника, 19 октября. Ни один регион не соответствует критериям зеленой зоны.