Курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучение

В настоящее время Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, решил продолжить обучение
Фото: armyinform.com.ua

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, которому удалось выжить после катастрофы военного самолета Ан-26Ш, решил продолжить обучение в вузе.

Об этом он сказал в комментарии

Армія Інформ.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу", - рассказал Золочевский.

Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье

, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Сейчас Вячеслав Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Золочевскому вручили медаль «За воинскую службу Украине", которой он

награжден указом президента от 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, в авиакатастрофе возле Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Еще один курсант - Виталий Ольховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26Ш. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.

6 октября в Харькове попрощались с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом. После прощания тела 25 офицеров и курсантов отправили в родные города и села для захоронения.

ГБР рассматривало четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в исполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.

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