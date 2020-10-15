В Национальном художественном музее нашли потайные двери

Во время реставрационных работ фасада Национального художественного музея обнаружили двери, которые раньше служили еще одним входом.

Об этом сообщает музей на своей странице в Instagram.

Отмечается, что под слоем поврежденной штукатурки реставраторам "открылись" двери, которые раньше были еще одним входом в музей. Когда-то их решили не демонтировать, а просто закрыть дранкой и залить цементом.

"Мы обязательно восстановим эти двери, приведем их в порядок. Надеемся, наступит время и для генеральной реконструкции музея, его расширения. Тогда эти двери будут выполнять функцию еще одного запасного входа в музей", - отметила Юлия Литвинец, генеральный директор музея.

Бесспорным преимуществом этого "открытия" в музее считают, что эти двери делают возможной работу с пространством, не нарушая и не вмешиваясь в конструкцию музея, не меняя структуру парадного входа.

Напомним, 8 августа случился обвал портика здания НХМУ. Музей был построен в конце XIX века выдающимся архитектором Владиславом Городецким. Сейчас НХМУ является крупнейшим художественным музеем страны, в нем хранится около 40 тыс. экспонатов.

Министр культуры Александр Ткаченко в день обвала пообещал запустить процедуру выделения необходимых средств. Однако через месяц в музее сообщили, что

никаких средств не получили, а работу не могут восстановить из-за риска для посетителей.

23 сентября стало известно, что Кабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музея.