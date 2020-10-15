В Национальном художественном музее нашли потайные двери

Вход был закрыт слоем бетона и дерева.

В Национальном художественном музее нашли потайные двери
Фото: Макс Требухов

Во время реставрационных работ фасада Национального художественного музея обнаружили двери, которые раньше служили еще одним входом.

Об этом сообщает музей на своей странице в Instagram.

Отмечается, что под слоем поврежденной штукатурки реставраторам "открылись" двери, которые раньше были еще одним входом в музей. Когда-то их решили не демонтировать, а просто закрыть дранкой и залить цементом.

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Неймовірна новина??? У NAMU відкрився новий портал!? Ні, ми не жартуємо. Під час реставраційних робіт фасаду під шаром пошкодженого тиньку реставраторам «відкрились» двері, які раніше були ще одним входом до музею. Колись їх вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом. «Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею» - прокоментувала цю подію, Юлія Литвинець, генеральна директорка музею. Безперечно найбільшою перевагою цього відкриття є те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.

Допис, поширений National Art Museum of Ukraine (@namu.museum)

"Мы обязательно восстановим эти двери, приведем их в порядок. Надеемся, наступит время и для генеральной реконструкции музея, его расширения. Тогда эти двери будут выполнять функцию еще одного запасного входа в музей", - отметила Юлия Литвинец, генеральный директор музея.

Бесспорным преимуществом этого "открытия" в музее считают, что эти двери делают возможной работу с пространством, не нарушая и не вмешиваясь в конструкцию музея, не меняя структуру парадного входа.

Напомним, 8 августа случился обвал портика здания НХМУ. Музей был построен в конце XIX века выдающимся архитектором Владиславом Городецким. Сейчас НХМУ является крупнейшим художественным музеем страны, в нем хранится около 40 тыс. экспонатов.

Министр культуры Александр Ткаченко в день обвала пообещал запустить процедуру выделения необходимых средств. Однако через месяц в музее сообщили, что

никаких средств не получили, а работу не могут восстановить из-за риска для посетителей.

23 сентября стало известно, что Кабмин выделил 5,6 млн грн на срочный ремонт Национального художественного музея.

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