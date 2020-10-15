В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку

Владелец квартиры задержан.

В Киеве в одной из квартир в доме на Позняках, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

"В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий.

Напомним, 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв в многоэтажном доме. Обвалились квартиры четырех этажей здания. Из дома эвакуировали 23 человека, погибли пять человек. Предварительно полиция установила, что в доме произошел взрыв газа.

13 октября начали поиск и возврат личных вещей жителям дома. Сообщалось, что спасатели поднимаются по лестнице в квартиры, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно в специальную люльку, которую поднимает и опускает кран.

Из соображений безопасности в квартиры заходят только спасатели. Жители квартир находятся возле дома и дают информацию об имуществе и ценных вещах, которые нужно забрать.

По возвращении имущества начнут демонтаж аварийного подъезда.

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