В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку
Владелец квартиры задержан.
В Киеве в одной из квартир в доме на Позняках, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.
Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
"В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и емкости, предварительно, с взрывоопасным веществом", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Изъятое оружие, боеприпасы и емкости переданы в полицию для проведения следственных действий.
Напомним, 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв в многоэтажном доме. Обвалились квартиры четырех этажей здания. Из дома эвакуировали 23 человека, погибли пять человек. Предварительно полиция установила, что в доме произошел взрыв газа.
13 октября начали поиск и возврат личных вещей жителям дома. Сообщалось, что спасатели поднимаются по лестнице в квартиры, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно в специальную люльку, которую поднимает и опускает кран.
Из соображений безопасности в квартиры заходят только спасатели. Жители квартир находятся возле дома и дают информацию об имуществе и ценных вещах, которые нужно забрать.
По возвращении имущества начнут демонтаж аварийного подъезда.