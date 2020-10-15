В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)

В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)

Ранее злоумышленнику было сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, из-под которого он сбежал. Однако проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали нападавшего и сейчас он под стражей. Мужчине грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы столичной полиции. 

В начале июля в столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на почтовое отделение на улице Данькевича в Деснянском районе столицы. 

По данным полиции, неизвестный, прикрыв лицо при помощи маски и капюшона, зашел в учреждение, сделал один выстрел в потолок, а потом начал угрожать работницам применить пистолет, если они не отдадут деньги.

Злоумышленник забрал около восьми тысяч гривен и скрылся. Во время первоочередных следственно-оперативных действий с места происшествия были изъяты записи с камеры видеонаблюдения, а ориентировки с приметами злоумышленника разослали нарядам полиции. Впоследствии было установлено лицо, причастное к совершению тяжкого преступления, его задержал. Им оказался киевлянин 1982 года рождения, ранее не судимый.

В рамках открытого уголовного производства следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако мужчина перестал отвечать на звонки следователя, а по месту жительства исчез.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий полиция установила местонахождение преступника и задержала его. Следователи Деснянского управления полиции обратились в районный суд с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания и за содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: столичная полиция

В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)
В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)
В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)
В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)
В Киеве задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение почты (фото, видео)

Сергей Албул, КиевВласть

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