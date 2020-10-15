Из больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - Кличко

Почти половина из них - технические работники.

Из больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - Кличко
Фото: КНП «Центральна міська лікарня» РМР

За последние девять месяцев из медучреждений Киева уволилось более семи тысяч работников. Почти половина из них - технические работники.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"К сожалению, есть и отток медицинских кадров... Причины увольнения медиков - разные. Одной из весомых причин является и пандемия. В ситуации стремительного распространения вируса много медработников, относящихся к группам риска, решили не подвергать себя опасности и оставили работу", - цитирует Кличко Радио Свобода.

Мэр подчеркнул, что Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. На 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен.

Сейчас в столичных медучреждениях почти 7,5 тыс. вакансий. По словам мэра, причиной этого является и то, что выпускники, учившиеся по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы. Требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

"Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами", - сказал Кличко.

Мэр Киева убежден, что такая ситуация не устраивает и другие регионы, и призвал правительство исправить ее: внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за государственные и местные средства.

В сентябре экс-глава НСЗУ Оксана Мовчан в интервью LB.ua рассказала, что с начала старта второго этапа медицинской реформы, 1 апреля, уволились 3815 врачей специализированной медицины и 4642 медицинские сестры, работавшие в учреждениях предоставления вторичной помощи.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов неоднократно заявлял, что из-за несовершенства медреформы 50 тысяч украинских врачей потеряют работу.

По данным министра, с начала пандемии в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 132 медицинских работника.

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