В Украине 45 населенных пунктов под угрозой срыва начала отопительного сезона

63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

В Украине 45 населенных пунктов под угрозой срыва начала отопительного сезона
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

В Украине 45 населенных пунктов находятся под угрозой срыва своевременного начала отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области - 56%, Днепропетровской области - 71%, Кировоградской области - 81%, Ивано-Франковской области - 82%, Донецкой области - 86%.

"Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предотвращать развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2018 года №867", - сообщили в группе.

В Нафтогазе отметили, что защита граждан Украины во время отопительного сезона - чрезвычайно важное дело, потому НАК максимально идет навстречу всем сторонам этого процесса. При этом начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности - это запрещено законодательством Украины.

Напомним, Виталий Кличко поручил с 16 октября начать в Киеве отопительный сезон.

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