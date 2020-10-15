Подозреваемого в браконьерстве задержали в Чернобыльской зоне

Вчера, 14 октября, сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции обнаружили в зоне отчуждения жителя Киева с ружьем и убитого лося.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы.

“Во время несения службы на пограничной лодке UMS-600 совместный наряд на береговой отмели, в пределах Чернобыльской зоны, остановил неизвестное лицо. Во время выяснения обстоятельств пребывания человека на отселенной территории было установлено, что он является жителем Киева , незаконно попал в зону и не имеет никаких документов, удостоверяющих личность”, – сказано в сообщении.

Уточняется что у мужчины было при себе охотничье ружье марки “ИЖ-54” 12 калибра.

Недалеко от места обнаружения мужчины пограничники обнаружили убитого лося.

Мужчина привлечен к админответственности за незаконное пребывание в пограничной зоне без документов и нарушение требований режима радиационной безопасности. Оружие у него изъято, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 248 УК “Незаконная охота”.

Напомним, Кабинет министров на заседании решил увеличить ответственность за несанкционированное посещение Чернобыльской зоны отчуждения а также за вывоз из нее грибов, ягод, выловленной рыбы и т.п – вводится уголовная ответственность и увеличиваются штрафы в десятки раз.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы