За сутки в Киеве умерли 17 больных коронавирусом

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 носителей коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом. 17 случаев – летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 535 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 957”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что среди выявленных носителей коронавируса 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, и 18 девочек от четырех до 17 лет, а также 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, и 16 мальчиков от двух лет до 17.

Отмечается, что коронавирус выявили у 16 медиков.

В киевские больницы госпитализировали 56 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева .

Кличко сообщил, что за сутки больше всего носителей коронавируса обнаружили в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67, а в Оболонском районе – 52 человека.

Напомним, на 9:00 сегодня, 15 октября, в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 302 летальных, 119 650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5 062 новых случая. Всего проведено 2 695 488 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент.

Фото: Depositphotos.com