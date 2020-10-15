Кличко поручил с 16 октября начать в Киеве отопительный сезон

Мэр пояснил, что по прогнозам синоптиков, со следующей недели будет похолодание.

?Кличко поручил с 16 октября начать в Киеве отопительный сезон
Фото: cit.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в пятницу, 16 октября, в столице начинается отопительный сезон.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", - сказал мэр.

Кличко объяснил, что город принял такое решение, исходя из среднесуточной температуры. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, а ночью температура опустится до +3 ... + 5 градусов. На полный запуск централизованной системы отопления (протяженностью 27 тысяч км к почти 12 тысячам домов), по словам мэра, городу нужна примерно неделя.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в сентябре Кличко заявлял, что столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, если в этом будет необходимость. 16 октября также начинается отопительный сезон во Львове.

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