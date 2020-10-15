Во Львове завтра начнется отопительный сезон

Садовый заявил, что отопление могли включить и раньше, но жители были категорически против этого.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 октября в городе начнется отопительный сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня я подписываю распоряжение, и завтра мы начинаем планомерную подачу тепла для всех домов Львова. Весь жилой фонд завтра утром будет подключаться без проблем. Если говорить о коммунальных учреждения культуры, образования, то это включится автоматически, без дискуссий. Поскольку в школах у нас будут каникулы, то там подача тепла будет осуществляться в другие сроки", - сказал Садовый.

По его словам, отопление могли включить и раньше, но жители были категорически против этого.

"Все понимают, что платить за каждый дополнительный день - это недешево. Завтра уже будет похолодание, поэтому есть смысл подавать тепло", - отметил мэр Львова.