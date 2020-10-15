В Украине зафиксировано более 5 тысяч новых носителей коронавируса
15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5062 новых случая. Всего проведено 2695488 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент.
Об этом
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область – 7941 случай; Волынская область – 10320 случаев; Днепропетровская область – 9834 случая; Донецкая область – 6491 случай; Житомирская область – 9130 случаев; Закарпатская область – 11305 случаев; Запорожская область – 6012 случая; Ивано-Франковская область – 15955 случаев; Кировоградская область – 1440 случаев; Киев – 28957 случаев; Киевская область – 11978 случаев; Львовская область – 23806 случаев; Луганская область – 2125 случаев; Николаевская область – 5207 случаев; Одесская область – 17511 случай; Полтавская область – 5226 случаев; Ровненская область – 15186 случаев; Сумская область – 7983 случая; Тернопольская область – 16700 случаев; Харьковская область – 26913 случаев; Херсонская область – 2195 случаев; Хмельницкая область – 9684 случая; Черновицкая область – 17004 случая; Черкасская область – 6157 случаев; Черниговская область – 6179 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября по Центра поступило 4814 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 350111 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.
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