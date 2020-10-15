В Украине зафиксировано более 5 тысяч новых носителей коронавируса

15 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 281239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5062 новых случая. Всего проведено 2695488 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7941 случай; Волынская область – 10320 случаев; Днепропетровская область – 9834 случая; Донецкая область – 6491 случай; Житомирская область – 9130 случаев; Закарпатская область – 11305 случаев; Запорожская область – 6012 случая; Ивано-Франковская область – 15955 случаев; Кировоградская область – 1440 случаев; Киев – 28957 случаев; Киевская область – 11978 случаев; Львовская область – 23806 случаев; Луганская область – 2125 случаев; Николаевская область – 5207 случаев; Одесская область – 17511 случай; Полтавская область – 5226 случаев; Ровненская область – 15186 случаев; Сумская область – 7983 случая; Тернопольская область – 16700 случаев; Харьковская область – 26913 случаев; Херсонская область – 2195 случаев; Хмельницкая область – 9684 случая; Черновицкая область – 17004 случая; Черкасская область – 6157 случаев; Черниговская область – 6179 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября по Центра поступило 4814 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 350111 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

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