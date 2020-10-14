Умер выдающийся языковед и преподаватель Александр Пономарив

Он является автором более 200 научных работ по стилистике и культуре украинского языка.

Фото: chytomo.org Александр Пономарив

В среду, 14 октября, в возрасте 84 лет скончался выдающийся украинский языковед, доктор наук, профессор Александр Данилович Пономарив.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

Похороны Александра Даниловича состоятся в субботу.

Александр Пономарив был профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Под его авторством выдано более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка. Профессор также вел блог для BBC Украина, в котором отвечал на вопросы читателей о тонкостях украинского языка. Кроме этого, он был членом Академии наук высшей школы и входил в Национальную комиссию Украины по вопросам правописания.

17 октября профессору должно было исполниться 85 лет.

Напомним, в июне 2020 стало известно, что Александр Пономарив упал и повредил позвоночник, был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате падения было сломано два позвонка.