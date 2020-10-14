В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице зафиксировано наибольшее количество летальных случаев за сутки – умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил столичный градоначальник, на сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки заболели:

236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет;14 девочек в возрасте от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Также за минувшие сутки заболели 16 медиков.

Виталий Кличко отметил, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра Киева, выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61, в Дарницком районе – 59 случаев.

“Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!” – написал Виталий Кличко в сообщении.

Напомним, правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

Фото: bbc


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавирусаВ Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса
За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
В Киеве коронавирусом заболели еще 196 человекВ Киеве коронавирусом заболели еще 196 человек
Количество пневмоний с июля увеличилось в пять раз, - СтепановКоличество пневмоний с июля увеличилось в пять раз, - Степанов
В Украине 4 420 случаев ковида за сутки, 741 из них - на ХарьковщинеВ Украине 4 420 случаев ковида за сутки, 741 из них - на Харьковщине
За сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса
За минувшие сутки в столице 12 человек умерли от коронавирусаЗа минувшие сутки в столице 12 человек умерли от коронавируса
В Украине за сутки выявлено 4768 новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки выявлено 4768 новых носителей коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости