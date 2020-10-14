В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице зафиксировано наибольшее количество летальных случаев за сутки – умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил столичный градоначальник, на сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки заболели:

236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет;14 девочек в возрасте от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.

Также за минувшие сутки заболели 16 медиков.

Виталий Кличко отметил, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 78 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра Киева , выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61, в Дарницком районе – 59 случаев.

“Вирус агрессивный и распространяется быстро. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!” – написал Виталий Кличко в сообщении.

Напомним, правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.