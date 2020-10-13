В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление

Иностранцы "уже не раз чинили разбой в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде".

Вечером 13 октября на Крещатике в Киеве правоохранители провели операцию по задержанию.

"Говорят, что даже были слышны выстрелы", - сообщает Киев Оперативный.

Журналист Юрий Бутусов уточнил, что Крещатик перекрыт из-за того, что полиция Киева и "Корд" взяли с поличным двух бандитов из Грузии, несколько часов назад совершивших вооруженное ограбление одного из предпринимателей.

Задержанные - Пипия Ромео, 1975 года, и Данелия Гия Анзорович, 1976 года, которые "уже не раз чинили разбой в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления".

Фото: facebook.com/butusov.yuriy