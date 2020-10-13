Около 75% украинцев выбрали семейных врачей, - НСЗУ

35% поставщиков услуг первичной медпомощи, законтрактованных НСЗУ, являются частными.

Около 75% украинцев выбрали семейных врачей, - НСЗУ
Фото: facebook/КНП Бердичівська міська лікарня Бердичівської міської ради

Более 30 млн 600 тысяч украинцев избрали своих семейных врачей. Это около 75% населения страны.

Об этом информирует пресс-служба Национальной службы здоровья.

По ее данным, на сегодня НСЗУ законтрактовала 1686 поставщиков первичной медпомощи, из которых 1103 - коммунальные медучреждения, 208 - частные, 375 - врачи-ФЛП. То есть 35% поставщиков услуг первичной медпомощи, законтрактованных НСЗУ, являются частными.

Количество поставщиков первичной помощи, заключивших договор с НСЗУ, сегодня на 220 больше, чем на конец прошлого года. Причем 75% из этих новых заведений являются частными или врачами-ФЛП.

С начала года учреждения первички получили от НСЗУ 14,3 млрд грн за предоставление помощи пациентам.

Независимо от того, в каком заведении - коммунальном или частном - работает врач, которого избрал пациент, он получает весь спектр услуг, предусмотренный Программой медицинских гарантий, уверяют в НСЗУ. В частности, это консультации врача, базовые исследования и анализы, выписка е-рецептов на «Доступные лекарства», е-направлений к врачам-специалистам, на проведение исследований или лечения, проведение вакцинации детей и взрослых в соответствии с календарем прививок, оформление больничных и справок.

"Сейчас" первичка "играет важную роль в борьбе с пандемией. Существенно выросла загруженность врачей, ведь к ним в первую очередь обращаются пациенты с подозрением на ковид. Кроме того, в почти 600 медучреждениях первички были сформированы мобильные бригады, которые выезжают по направлению врачей к пациентам с подозрением на COVID-19, чтобы принять у них материал для проведения ПЦР-тестирования. В этих заведениях образована 1051 мобильная бригада", - говорится в сообщении.

Напомним, в НСЗУ рассказали об изменениях в первичной медицинской помощи в 2021-м. Предлагается увеличить базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация, до 710 грн; ввести новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне ПТД, а также ввести от 2,5% до 5% доплаты заведениям за выполнение условий договора.

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