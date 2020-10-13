Минздрав предупредил о последствиях одновременного заражения гриппом и ковидом

Болезни схожи по симптомам и по способу передачи.

COVID-19 и гриппом можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение, позволяющее лечиться дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Болезни схожи по ?симптомам (лихорадка, кашель, усталость) и по способу передачи - капельным путем", - говорится в сообщении.

  • В ЦОЗ напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:
  • тщательно и часто мойте руки около 40 секунд;
  • держите дистанцию 1,5 метра от других;
  • там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;
  • не касайтесь глаз, рта, носа;
  • кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую салфетку;
  • если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Отмечается, что одним из способов предотвращения гриппа является вакцинация, однако прививка от гриппа не защищает от COVID-19. Пока что вакцины от короновирусной инфекции не существует.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 5133 новых случая COVID-19. Выздоровели за сутки 2152 пациента.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициирует продление карантина до 31 декабря.

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