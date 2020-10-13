Спасатели начали возвращать вещи жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрыв

Спасатели поднимаются по лестницам в квартиры, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно в специальную люльку, которую поднимает и опускает кран.

Спасатели начали возвращать вещи жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрыв
Фото: пресслужба КМДА

В Киеве спасатели начали возврат вещей жильцам дома на Позняках, где в июне произошел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» начали поиск и возврат личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, поврежденного в результате взрыва в июне. Перед этим дом укрепили", - говорится в сообщении.

Спасатели поднимаются по лестницам в квартиры, собирают вещи и имущество и выкладывают через окно в специальную люльку, которую поднимает и опускает кран.

Из соображений безопасности в квартиры заходят только спасатели. Жители квартир находятся возле дома и дают информацию об имуществе и ценных вещах, которые нужно забрать.

По возвращении имущества начнут демонтаж аварийного подъезда.

В КГГА отметили, что работы по укреплению аварийного подъезда на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 начались в субботу, 10 октября. В места провалов установили специальные конструкции. Это не допустит обвала при демонтаже подъезда.

Напомним, 21 июня в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв в многоэтажном доме. Обвалились квартиры четырех этажей здания. Из дома эвакуировали 23 человека, погибли пять человек. Предварительно полиция установила, что в доме произошел взрыв газа.

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