Названы даты пробного внешнего тестирования в 2021 году

Пробное ВНО-2021 можно пройти только по одному предмету.

Украинский центр оценивания качества образования назначил даты пробного внешнего оценивания 2021 года.

Как сообщает пресс-служба учреждения, пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, зарегистрироваться для участия в нем можно в с 5 по 19 января.

Пройти регистрацию можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. При этом пробное ВНО можно пройти только по одному предмету.

"Учитывая эпидемиологические угрозы, в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - сообщили в Центре.

Пробное ВНО можно пройти дома, после ответа внести на специальный сервис по определению результатов.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

30 сентября Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021. Регистрация стартует 1 февраля, основная сессия - 21 мая.