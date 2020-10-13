Названы даты пробного внешнего тестирования в 2021 году

Пробное ВНО-2021 можно пройти только по одному предмету.

Названы даты пробного внешнего тестирования в 2021 году
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Украинский центр оценивания качества образования назначил даты пробного внешнего оценивания 2021 года.

Как сообщает пресс-служба учреждения, пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, зарегистрироваться для участия в нем можно в с 5 по 19 января.

Пройти регистрацию можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. При этом пробное ВНО можно пройти только по одному предмету.

"Учитывая эпидемиологические угрозы, в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - сообщили в Центре.

Пробное ВНО можно пройти дома, после ответа внести на специальный сервис по определению результатов.

Результаты пробного ВНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

30 сентября Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2021. Регистрация стартует 1 февраля, основная сессия - 21 мая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
Столичные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщинаСтоличные следователи сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла женщина
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Стала известна причина смерти трех военных на ЖитомирщинеСтала известна причина смерти трех военных на Житомирщине
Блок рекламы


Похожие новости
Названы четыре версии возникновения масштабных пожаров на ЛуганщинеНазваны четыре версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине
Минздрав разрешил выход из самоизоляции без ПЦР-тестированияМинздрав разрешил выход из самоизоляции без ПЦР-тестирования
С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школС 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ
В этом году заменят более 100 километров аварийных теплосетей, - КличкоВ этом году заменят более 100 километров аварийных теплосетей, - Кличко
Киев имеет самый высокий показатель тестирования на коронавирус по странеКиев имеет самый высокий показатель тестирования на коронавирус по стране
В Офисе генпрокурора рассказали детали об изготовлении фейковых наборов для тестирования на Covid-19 на ХарьковщинеВ Офисе генпрокурора рассказали детали об изготовлении фейковых наборов для тестирования на Covid-19 на Харьковщине
В этом году вместо книжной ярмарки состоится литературный фестиваль онлайнВ этом году вместо книжной ярмарки состоится литературный фестиваль онлайн
На Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезомНа Киевщине впервые в этом году зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом
Премию "Золотой глобус" 2021 года перенесли на февральПремию "Золотой глобус" 2021 года перенесли на февраль
Книжный Арсенал перенесли на 2021 год из-за эпидемии коронавирусаКнижный Арсенал перенесли на 2021 год из-за эпидемии коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости