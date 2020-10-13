В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса

В Киеве за сутки выявили 397 новых носителей коронавируса

В столице за минувшие сутки обнаружили еще 397 больных коронавирусом. Из них 23 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 168 человек, умерли – 10. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 397 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек”, -  сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сообщается, что среди заболевших за минувшие сутки: 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет; 17 девочек от двух месяцев до 17 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет; 9 мальчиков от семи лет до 16. В больницы столицы попали 65 пациентов. 

Отмечается, что больше всего случаев заболевания в Деснянском районе – 81, в Дарницком – 86 и в Днепровском районе – 57 случаев.

Всего коронавирус преодолели 9961 жителя Киева, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице – 28090.

Как сообщала KV, с понедельника, 12 октября, в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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