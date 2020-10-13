Столичные оперативники задержали мошенника под предлогом обмена валют завладевшего почти миллионом гривен

Оперативники Голосеевского управления полиции задержали ранее судимого киевлянина, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве .

Пресс-служба сообщает, что 30-летнему жителю Чернигова срочно понадобились деньги в национальной валюте, поскольку в столице он планировал купить новую иномарку. Так как в автосалоне принимали только гривны, то мужчина начал искать, где можно быстро обменять 33,6 тыс. долларов США .

“Увидев на сайте объявления об обмене валюты по выгодному курсу, он заинтересовался предложением и договорился о сделке. На встречу приехал “помощник” злоумышленника, который не знал, что деньги в сумке – сувенирные”, – сказано в сообщении.

Во время передачи фальшивых гривен правоохранители разоблачили курьера, а впоследствии и координатора мошеннической схемы – ранее судимого 34-летнего киевлянина.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого следователи обнаружили и изъяли черновые записи, сим-карты, документы, сувенирные купюры и другие вещественные доказательства.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам, совершенных на территории столицы.

Отмечается, что на период досудебного расследования суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 тысяч гривен.

Напомним, в октябре с. г. подразделение КОРД в Киеве штурмовало квартиру интернет-мошенника, который "заработал" более 8 миллионов гривен. При проведении оперативных действий 25-летний злоумышленник ранил сотрудника киберполиции.

Фото: Нацполиция в Киеве