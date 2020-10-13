Телефонный мошенник, выманивший у женщины $9 тыс. по схеме "ваш сын в полиции", получил пять лет лишения свободы

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал.

Телефонный мошенник, выманивший у женщины $9 тыс. по схеме "ваш сын в полиции", получил пять лет лишения свободы
Фото: William Iven/Unsplash

Балаклейский районный суд Харьковской области признал 28-летнего мужчину виновным в мошенничестве в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Во время досудебного расследования было установлено, что неработающий мужчина, действуя по предварительному сговору с другим лицом, имея непогашенную и неснятую судимость, позвонил жительнице пгт. Барвенково и представился полицейским.

Мошенник сообщил, что сын потерпевшей якобы находится в отделении, поскольку попал в ДТП, из-за которого другое лицо получило повреждения. Злоумышленник сказал, что на лечение пострадавшей девушки срочно нужны деньги. Женщина согласилась и отдала 9 тыс. долларов США сообщнику мошенника, пока тот держал ее на связи.

Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, что она должна ждать встречи с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только через некоторое время.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако суд счел достаточными доказательства, представленные стороной обвинения.

Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку не истекло время на апелляционное обжалование.

Напомним, в 2018 году на Харьковщине полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в 25 эпизодах мошенничества по схеме "ваш сын в полиции".

В августе в Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. Ранее луцкий политик выманил $1,5 млн, представляясь масоном.

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