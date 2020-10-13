Полиция сообщила о подозрении иностранцу, устроившего стрельбу по колонне машин с иностранной символикой в центре Киева

Правоохранители сообщили о подозрении иностранцу, устроившему в воскресенье, 11 октября, стрельбу на улице Грушевского в Киеве по колонне из шести автомобилей с иностранной символикой. За хулиганство ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции в Киеве .

Пресс-служба сообщает, что в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что по улице Грушевского движется колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы.

Отмечается, что выездом на место происшествия правоохранителями были найдены 4 гильзы. Кроме того, в соседнем Соломенском районе были выявлены 6 автомобилей с иностранной символикой, в которых находилось 14 граждан другого государства. Никто из них не пострадал.

“В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что к стрельбе причастен 19-летний граждан другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, – сказано в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, патрульная полиция Киева вчера, 3 октября, около 21:00 в Голосеевском районе Киева задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим. При задержании мотоциклист попытался скрыться и врезался в машину полиции.

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