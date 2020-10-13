СБУ разоблачила нарушение экологических норм при утилизации промышленных отходов на Черниговщине

Сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной утилизации вредных отходов промышленного производства в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По предварительным данным, представители предприятия, которое производит картонную и бумажную продукцию, наладили механизм нелегального вывоза отходов для уклонения от финансовых затрат на их безопасную переработку. Для этого они заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на транспортировку и утилизацию отработанных промышленных материалов", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигуранты вывозили производственные отходы на территорию поселка одной из отдельных территориальных общин региона.

Правоохранители обнаружили несанкционированную свалку, на которой находилось почти 500 тонн отходов предприятия.

Сейчас здоровью граждан ничего не угрожает.

Напомним, на сегодня Украина остается единственной страной в Европе, где производители упаковки не несут ответственности за свои отходы. Среднестатистический европеец тратит в год 115-120 евро на работу с его бытовыми отходами. Украинец не тратит даже 5 евро.