За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19

Выздоровели за сутки 2 152 пациента.

Фото: Минздрав Суточная статистика коронавируса

В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки зафиксировано 5 133 новых случая.

Всего проведено 2 630 988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 152 пациента.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 7726 случаев;

Волынская область - 9955 случаев;

Днепропетровская область - 9272 случая;

Донецкая область - 5961 случай;

Житомирская область - 8661 случай;

Закарпатская область - 11 042 случая;

Запорожская область - 5762 случая;

Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;

Кировоградская область - 1355 случаев;

г. Киев - 28090 случаев;

- 28090 случаев; Киевская область - 11 525 случаев;

Львовская область - 23 129 случаев;

Луганская область - 1917 случаев;

Николаевская область - 4867 случаев;

Одесская область - 17 047 случаев;

Полтавская область - 4906 случаев;

Ровенская область - 14 868 случаев;

Сумская область - 7485 случаев;

Тернопольская область - 16 250 случаев;

Харьковская область - 25 625 случаев;

Херсонская область - 2024 случая;

Хмельницкая область - 9230 случаев;

Черновицкая область - 16 649 случаев;

Черкасская область - 5849 случаев;

Черниговская область - 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом, правительство намерено пересмотреть противоэпидемические меры, и Минздрав будет инициировать продление карантина до 31 декабря. Сейчас адаптивный карантин действует до 31 октября.

По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 275 232 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки - 3 756 человек.