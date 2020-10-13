За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19

Выздоровели за сутки 2 152 пациента.

Суточная статистика коронавируса
Фото: Минздрав
Суточная статистика коронавируса

В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациента выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки зафиксировано 5 133 новых случая.

Всего проведено 2 630 988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 152 пациента.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область - 7726 случаев;
  • Волынская область - 9955 случаев;
  • Днепропетровская область - 9272 случая;
  • Донецкая область - 5961 случай;
  • Житомирская область - 8661 случай;
  • Закарпатская область - 11 042 случая;
  • Запорожская область - 5762 случая;
  • Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;
  • Кировоградская область - 1355 случаев;
  • г. Киев - 28090 случаев;
  • Киевская область - 11 525 случаев;
  • Львовская область - 23 129 случаев;
  • Луганская область - 1917 случаев;
  • Николаевская область - 4867 случаев;
  • Одесская область - 17 047 случаев;
  • Полтавская область - 4906 случаев;
  • Ровенская область - 14 868 случаев;
  • Сумская область - 7485 случаев;
  • Тернопольская область - 16 250 случаев;
  • Харьковская область - 25 625 случаев;
  • Херсонская область - 2024 случая;
  • Хмельницкая область - 9230 случаев;
  • Черновицкая область - 16 649 случаев;
  • Черкасская область - 5849 случаев;
  • Черниговская область - 5812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом, правительство намерено пересмотреть противоэпидемические меры, и Минздрав будет инициировать продление карантина до 31 декабря. Сейчас адаптивный карантин действует до 31 октября.

По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 275 232 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки - 3 756 человек.

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