За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19
Выздоровели за сутки 2 152 пациента.
В Украине по состоянию на утро 13 октября зафиксировано 270 587 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 122 летальных, 116 562 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За минувшие сутки зафиксировано 5 133 новых случая.
Всего проведено 2 630 988 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2 152 пациента.
Статистика в регионах:
- Винницкая область - 7726 случаев;
- Волынская область - 9955 случаев;
- Днепропетровская область - 9272 случая;
- Донецкая область - 5961 случай;
- Житомирская область - 8661 случай;
- Закарпатская область - 11 042 случая;
- Запорожская область - 5762 случая;
- Ивано-Франковская область - 15 580 случаев;
- Кировоградская область - 1355 случаев;
- г. Киев - 28090 случаев;
- Киевская область - 11 525 случаев;
- Львовская область - 23 129 случаев;
- Луганская область - 1917 случаев;
- Николаевская область - 4867 случаев;
- Одесская область - 17 047 случаев;
- Полтавская область - 4906 случаев;
- Ровенская область - 14 868 случаев;
- Сумская область - 7485 случаев;
- Тернопольская область - 16 250 случаев;
- Харьковская область - 25 625 случаев;
- Херсонская область - 2024 случая;
- Хмельницкая область - 9230 случаев;
- Черновицкая область - 16 649 случаев;
- Черкасская область - 5849 случаев;
- Черниговская область - 5812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, из-за роста количества случаев заболевания коронавирусом, правительство намерено пересмотреть противоэпидемические меры, и Минздрав будет инициировать продление карантина до 31 декабря. Сейчас адаптивный карантин действует до 31 октября.
По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 275 232 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки - 3 756 человек.