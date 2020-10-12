Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19

Национальная академия медицинских наук Украины готова перепрофилировать 500 коек в своих научных учреждениях для госпитализации пациентов в Киеве с острым респираторным заболеванием COVID-19.

Об этом KV стало известно из письма №1-06/1703 от 30 сентября 2020 года президента Национальной академии медицинских наук Украины (НАМН), академика Виталия Цимбалюка (на фото) премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Президент НАМН Виталий Цимбалюк сообщил премьер-министру Дмитрию Шмыгалю, что 30 сентября 2020 года состоялось срочное заседание Бюро президиума НАМН, на котором рассматривалась сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине.

Академик проинформировал премьер-министра о том, что НАМН готова выделить 500 коек в своих научных учреждениях для создания дополнительного коечного фонда для госпитализации пациентов Киева с острым респираторным заболеванием COVID-19.

Как следует из приложенного к письму решения Бюро президиума НАМН, академия готова выделить койки в следующих научных учреждениях, расположенных в Киеве :

100 коек в Национальном научном центре “Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско;100 коек в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского;100 коек в Национальном научном центре радиационной медицины;120 коек в Институте геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева;40 коек в Институте эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко;30 коек в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л.В. Громашевского;10 коек в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой.

Виталий Цимбалюк попросил премьер-министра дать поручение о проведении межведомственного совещания для решения организационных вопросов взаимодействия, в частности финансирования,с участием Минздрава, Минфина, НАМН и Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Напомним, с понедельника, 12 октября, в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.

Фото: пресс-служба НАМН