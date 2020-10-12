Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который поджег здание в Киеве на улице Воздвиженской.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева .

"В столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный поджег здание на улице Воздвиженской. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, спасатели и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник приобрел на заправке канистру с бензином, облил зажигательной жидкостью фасад здания и поджег зажигалкой. После совершенного он повредил кирпичом мостовой еще две машины, которые стояли неподалеку.

"Мы установили приметы вероятного подозреваемого и сразу начали его поиски. Вскоре к нам от прохожих поступило сообщение о том, что неизвестный крушит машины неподалеку от места преступления. Наряд патрульной полиции задержал похожего по ориентировке человека, а при общении с нами он признался, что поджег дом. Сейчас мы устанавливаем мотивы его поступка", - рассказали в Нацполиции.

Задержанный оказался 31-летним уроженцем Донецкой области.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.