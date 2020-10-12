В Киеве коронавирусом заболели еще 196 человек
Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня".
В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 196 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693.Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня". Потому что в выходные работает меньше лабораторий, и меньше людей сдают тесты", - говорится в сообщении.
В частности, заболели:
- 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет
- 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет
- 5 девочек от 11 до 16 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки от коронавируса умерли шестеро киевлян. Всего COVID-19 унес жизни 487 человек.
Выздоровел за минувшие сутки 91 житель столицы. Всего коронавирус преодолели 9 793 киевлянина.
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве снова усилили ограничения из-за оранжевой зоны карантина. Клубы и рестораны будут работать только до 22:00.