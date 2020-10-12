В Киеве коронавирусом заболели еще 196 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 196 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693.Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня". Потому что в выходные работает меньше лабораторий, и меньше людей сдают тесты", - говорится в сообщении.

В частности, заболели:

109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет

68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет

5 девочек от 11 до 16 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки от коронавируса умерли шестеро киевлян. Всего COVID-19 унес жизни 487 человек.

Выздоровел за минувшие сутки 91 житель столицы. Всего коронавирус преодолели 9 793 киевлянина.

Фото: пресс-служба КГГА