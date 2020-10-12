В Деснянском районе столицы безработный вырезал около 100 метров кабеля

В Деснянском районе столицы безработный вырезал около 100 метров кабеля

Столичные следователи сообщили  безработному о подозрении в краже кабеля телефонной связи. Мужчина вырезал 92 метров кабеля с помощью канцелярского ножа. Ему грозит до шести лет лишения свободы, так как мужчина находился на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

Пресс-служба сообщает, что в дежурную часть Деснянского управления полиции поступил вызов о краже кабеля по улице Оноре де Бальзака. По прибытию на место, полиция охраны задержала вора.

“Мы установили, что мужчина залез в колодец, откуда вытащил 92 метра кабеля связи, а это – почти семь тысяч гривен материального ущерба предприятию. Однако сработала сигнализация и злоумышленника задержал наряд полиции охраны. Кроме кабеля изъят канцелярский нож, с помощью которого правонарушитель демонтировал кабель”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что 36-летний киевлянин  уже был осужден условно и находился на испытательном сроке за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Сейчас безработный находится в следственном изоляторе временного содержания. 

Напомним, работники уголовного розыска Чабановского отделения полиции задержали подозреваемых в серии краж электрического кабеля на территории Киевщины и столицы. По информации полиции Киевской области, деятельность подозреваемых только в Киево-Святошинском районе нанесла  ущерб более 300 тыс. гривен. 

Фото: пресс-служба ГУ Наполиции в Киеве

В Деснянском районе столицы безработный вырезал около 100 метров кабеля

Оксана Олейникова, КиевВласть

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