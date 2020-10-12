В Украине 4 420 случаев ковида за сутки, 741 из них - на Харьковщине
Выздоровели 903 пациента, умерли - 43.
В Украине в течение 11 октября коронавирус обнаружили у 4 420 человек, при этом выздоровели только 903 пациента. Жертвами коронавирусной болезни стали 43 человека.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьковской (741) и Сумской (418) областях. 244 случая зафиксировали в Полтавской, 219 - в Хмельницкой, 213 - в Киевской, 203 - в Ровенской, 200 - во Львове.
В Киеве за минувшие сутки - 196 новых случаев коронавируса.
В Украине по состоянию на утро 12 октября - 265 454 человека инфицированы коронавирусом COVID-19. Умерли 5 015 человек, выздоровели - 114 410. До сих пор болеют - 146 029 человек.
На сегодня ковид обнаружен:
- Винницкая обл. - 7637 (+68)
- Волынская обл. - 9791 (+146)
- Днепропетровская обл. - 8967 (+186)
- Донецкая обл. - 5699 (+50)
- Житомирская обл. - 8464 (+138)
- Закарпатская обл. - 10 935 (+85)
- Запорожская обл. - 5589 (+128)
- Ивано-Франковская обл. - 15379 (+182)
- Кировоградская обл. - 1325 (+21)
- г. Киев - 27693 (+196)
- Киевская обл. - 11309 (+213)
- Львовская обл. - 22788 (+200)
- Луганская обл. - 1852 (+26)
- Николаевская обл. - 4708 (+162)
- Одесская обл. - 16770 (+165)
- Полтавская обл. - 4621 (+244)
- Ровенская обл. - 14696 (+203)
- Сумская обл. - 7280 (+418)
- Тернопольская обл. - 15992 (+194)
- Харьковская обл. - 25186 (+741)
- Херсонская обл. - 1985 (+93)
- Хмельницкая обл. - 9011 (+219)
- Черновицкая обл. - 16488 (+169)
- Черкасская обл. - 5668 (+70)
- Черниговская обл. - 5621 (+103)
Напомним, три дня подряд в Украине регистрировали более 5,5 тыс. новых инфицированных в сутки. 9 октября госпитализировали рекордное количество пациентов - 990, также зафиксировали рекордное число летальных случаев - за сутки умерли 108 человек.
8 октября Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных ковид-19. Поскольку, по словам министра, ситуация может быстро выйти из-под контроля.
11 октября Президент Владимир Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию эпидемии коронавируса.