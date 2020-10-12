За сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса
За минувшие сутки, 11 октября, в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса. В то же время за сутки выздоровели 903 пациента.
Об этом
12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 420 новых случаев. Всего проведено 2 602 635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 7637 случаев;
Волынская область – 9791 случай;
Днепропетровская область – 8967 случаев;
Донецкая область – 5699 случаев;
Житомирская область – 8464 случая;
Закарпатская область – 10 935 случаев;
Запорожская область – 5589 случаев;
Ивано-Франковская область – 15 379 случаев;
Кировоградская область – 1325 случаев;
Киев – 27 693 случая;
Киевская область – 11 309 случаев;
Львовская область – 22 788 случаев;
Луганская область – 1852 случая;
Николаевская область – 4708 случаев;
Одесская область – 16 770 случаев;
Полтавская область – 4621 случай;
Ровненская область – 14 696 случаев;
Сумская область – 7280 случаев;
Тернопольская область – 15 992 случая;
Харьковская область – 25 186 случаев;
Херсонская область – 1985 случаев;
Хмельницкая область – 9011 случаев;
Черновицкая область – 16 488 случаев;
Черкасская область – 5668 случаев;
Черниговская область – 5621 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 октября по Центра поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщала
Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.
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