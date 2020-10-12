За сутки в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса

За минувшие сутки, 11 октября, в Киеве выявили 4 420 новых носителей коронавируса. В то же время за сутки выздоровели 903 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

12 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 265 454 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5015 летальных, 114 410 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 420 новых случаев. Всего проведено 2 602 635 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 903 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7637 случаев;

Волынская область – 9791 случай;

Днепропетровская область – 8967 случаев;

Донецкая область – 5699 случаев;

Житомирская область – 8464 случая;

Закарпатская область – 10 935 случаев;

Запорожская область – 5589 случаев;

Ивано-Франковская область – 15 379 случаев;

Кировоградская область – 1325 случаев;

Киев – 27 693 случая;

Киевская область – 11 309 случаев;

Львовская область – 22 788 случаев;

Луганская область – 1852 случая;

Николаевская область – 4708 случаев;

Одесская область – 16 770 случаев;

Полтавская область – 4621 случай;

Ровненская область – 14 696 случаев;

Сумская область – 7280 случаев;

Тернопольская область – 15 992 случая;

Харьковская область – 25 186 случаев;

Херсонская область – 1985 случаев;

Хмельницкая область – 9011 случаев;

Черновицкая область – 16 488 случаев;

Черкасская область – 5668 случаев;

Черниговская область – 5621 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 октября по Центра поступило 4342 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 333 713 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , с понедельника, 12 октября, в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.