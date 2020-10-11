В центре Киева иностранцы устроили стрельбу во время движения кортежа

Вследствие события никто не пострадал.

В центре Киева иностранцы устроили стрельбу во время движения кортежа
Фото: Макс Левин

В центре Киева больше десятка иностранцев, двигаясь в колонне авто с иностранной символикой, осуществили серию выстрелов в воздух.

Об этом в Facebook сообщает

Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 17 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена в соседнем районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В них находилось 14 человек - все они граждане другого государства.

"По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Сейчас правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. Вследствие событий никто не пострадал", - сообщили в полиции Киева.

По факту стрельбы Нацполиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 2 октября возле центрального железнодорожного вокзала Киева возникла стрельба. В результате конфликта женщина получила незначительное телесное повреждение.

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