Во Львове от отравления угарным газом умерла 18-летняя девушка

Во Львове угарным газом отравились трое человек. 18-летняя девушка умерла, еще двух жителей госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Трагедия произошла вечером 10 октября.

В квартире первого этажа пятиэтажного дома по ул. Елены Степановны, 23 отравились, вероятно, угарным газом трое ее жителей. В результате отравления один человек (2002 года рождения) погиб на месте происшествия, два человека (1980 и 2006 года рождения) в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Львовгаз" прекратила подачу газа в квартиру. Известно, что помещение было оборудовано газовой плитой и двухфункциональным котлом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в марте во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.