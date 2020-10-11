Во Львове от отравления угарным газом умерла 18-летняя девушка
Еще двое обитателей квартиры попали в больницу..
Во Львове угарным газом отравились трое человек. 18-летняя девушка умерла, еще двух жителей госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Трагедия произошла вечером 10 октября.
В квартире первого этажа пятиэтажного дома по ул. Елены Степановны, 23 отравились, вероятно, угарным газом трое ее жителей. В результате отравления один человек (2002 года рождения) погиб на месте происшествия, два человека (1980 и 2006 года рождения) в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Аварийная бригада "Львовгаз" прекратила подачу газа в квартиру. Известно, что помещение было оборудовано газовой плитой и двухфункциональным котлом.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в марте во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.