В Украине за сутки выявлено 4768 новых носителей коронавируса
По состоянию на 9:00 11 октября в Украине зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4768 новых случаев. Всего проведено 2582768 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов.
Об этом
Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая область – 7569 случаев;Волынская область – 9645 случаев;Днепропетровская область – 8781 случай;Донецкая область – 5649 случаев;Житомирская область – 8326 случаев;Закарпатская область – 10 850 случаев;Запорожская область – 5461 случай;Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;Кировоградская область – 1304 случая;Киев – 27497 случаев;Киевская область – 11 096 случаев;Львовская область – 22 588 случаев;Луганская область – 1826 случаев;Николаевская область – 4546 случаев;Одесская область – 16 605 случаев;Полтавская область – 4377 случаев;Ровенская область – 14 493 случая;Сумская область – 6862 случая;Тернопольская область – 15 798 случаев;Харьковская область – 24 445 случаев;Херсонская область – 1892 случая;Хмельницкая область – 8792 случая;Черновицкая область – 16 319 случаев;Черкасская область – 5598 случаев;Черниговская область – 5518 случаев.
Также сообщается, что по состоянию на утро 11 октября в Центр общественного здоровья Украины поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, с 0:00 понедельника, 12 октября в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.
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