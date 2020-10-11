В Украине за сутки выявлено 4768 новых носителей коронавируса

В Украине за сутки выявлено 4768 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 11 октября в Украине зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4768 новых случаев. Всего проведено 2582768 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 937 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 7569 случаев;Волынская область – 9645 случаев;Днепропетровская область – 8781 случай;Донецкая область – 5649 случаев;Житомирская область – 8326 случаев;Закарпатская область – 10 850 случаев;Запорожская область – 5461 случай;Ивано-Франковская область – 15 197 случаев;Кировоградская область – 1304 случая;Киев – 27497 случаев;Киевская область – 11 096 случаев;Львовская область – 22 588 случаев;Луганская область – 1826 случаев;Николаевская область – 4546 случаев;Одесская область – 16 605 случаев;Полтавская область – 4377 случаев;Ровенская область – 14 493 случая;Сумская область – 6862 случая;Тернопольская область – 15 798 случаев;Харьковская область – 24 445 случаев;Херсонская область – 1892 случая;Хмельницкая область – 8792 случая;Черновицкая область – 16 319 случаев;Черкасская область – 5598 случаев;Черниговская область – 5518 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 11 октября в Центр общественного здоровья Украины поступило 4457 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 329 371 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, с 0:00 понедельника, 12 октября в Украине начинает действовать новое распределение регионов по уровням эпидемической опасности распространения COVID-19. Киев попал в “оранжевую зону”, как и ряд регионов Киевщины.

Фото: 112.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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