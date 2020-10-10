В Бейруте прогремел новый мощный взрыв

Фото: dailystar.co.uk

В столице Ливана Бейруте произошел взрыв цистерны с газом. В результате происшествия четыре человека погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает Dailystar.

Взрыв произошел в столичном районе Тавик-Джиде. По предварительной информации, взорвался резервуар для газа у пекарни. На месте происшествия работают военные и службы экстренной помощи.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Служба гражданской обороны эвакуировала большое количество жителей из соседних домов после того, как в стенах зданий обнаружили трещины.

#BREAKING : Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Погибли более 100 человек, более четырех тысяч - ранены.

Власти Ливана объявили предварительную версию причины взрыва: попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра). Как позже выяснилось, вещество было конфисковано еще в 2013 году с корабля, который принадлежал роSSийскому бизнесмену, проживающему на Кипре, - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейра (африканский Мозамбик).