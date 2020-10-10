В Бейруте прогремел новый мощный взрыв

Служба гражданской обороны эвакуировала большое количество жителей из соседних домов после того, как в стенах зданий обнаружили трещины.
#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG
Напомним, 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Грибовидное облако было видно за десятки километров от места трагедии. Погибли более 100 человек, более четырех тысяч - ранены.
Власти Ливана объявили предварительную версию причины взрыва: попадание искры при сварке дверей ангара. В самом ангаре размещалось более 2700 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра). Как позже выяснилось, вещество было конфисковано еще в 2013 году с корабля, который принадлежал роSSийскому бизнесмену, проживающему на Кипре, - Игорю Гречушкину (Хабаровск). Судно должно было следовать по маршруту из Батуми (под флагом Молдовы) в Бейра (африканский Мозамбик).