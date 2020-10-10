31-летнего мужчину и 17-летнюю девушку задержали во время очередного преступления.

На Сумщине задержали двух человек, причастных к серии нападений на банкоматы. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Задержание провели около 4 утра в субботу, 10 октября, в городе Ахтырка при попытке подорвать очередной банкомат.

"Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Оба - жители Харьковщины. Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения", - говорится в сообщении.

Эти люди подозреваются в том, что в течение 2020 года они взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами.

Фото: Национальная полиция

Правоохранители установили, что задержанные причастны к совершению не менее пяти аналогичных преступлений на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В частности, в августе этого года злоумышленникам удалось похитить 322 тысячи гривен из банкомата в Гадяче.

Уголовное производство открыто по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Продолжаются следственные действия и устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Украины. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области полицейские с применением табельного оружия задержали участников преступной группировки, которые взорвали банкомат и похитили почти миллион гривен.