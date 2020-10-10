В доме на Позняках, где в июне произошел взрыв, начали работы по укреплению
После завершения работ начнут демонтаж шестого подъезда.
В доме на киевских Позняках, где 21 июня произошел взрыв, начали работы по укреплению. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в Киевской службе спасения.
"С помощью кранов в места провалов устанавливают и фиксируют укрепительные конструкции. Такие меры помогут предупредить обвал дома при его демонтаже", - говорится в сообщении.
На время проведения укрепительных работ жители пятого подъезда и соседнего дома на Григоренко, 41, временно покинули свои квартиры.
Возле дома Красный Крест развернул палатки, чтобы жители могли переждать.
На месте дежурят спасатели КАРС, представители полиции, Муниципальной стражи и Красного Креста, работники ГСЧС.
Когда завершатся работы по укреплению, вещи жителей вынесут. Затем начнут демонтаж шестого подъезда, говорится в сообщении.
Напомним, 21 июня на Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Были повреждены несколько этажей. Предварительной причиной в ГСЧС назвали взрыв газовоздушной смеси.
Впоследствии заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".
Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.
В середине августа президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры.