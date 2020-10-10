В доме на Позняках, где в июне произошел взрыв, начали работы по укреплению

В доме на киевских Позняках, где 21 июня произошел взрыв, начали работы по укреплению. Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в Киевской службе спасения.

"С помощью кранов в места провалов устанавливают и фиксируют укрепительные конструкции. Такие меры помогут предупредить обвал дома при его демонтаже", - говорится в сообщении.

На время проведения укрепительных работ жители пятого подъезда и соседнего дома на Григоренко, 41, временно покинули свои квартиры.

Возле дома Красный Крест развернул палатки, чтобы жители могли переждать.

На месте дежурят спасатели КАРС, представители полиции, Муниципальной стражи и Красного Креста, работники ГСЧС.

Когда завершатся работы по укреплению, вещи жителей вынесут. Затем начнут демонтаж шестого подъезда, говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня на Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Были повреждены несколько этажей. Предварительной причиной в ГСЧС назвали взрыв газовоздушной смеси.

Впоследствии заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий проверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз".

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.

В середине августа президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры.