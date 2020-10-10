Умер автор хита "Нарисуй мне ночь" Николай Петренко

Поэту было 94 года.

Умер автор хита "Нарисуй мне ночь" Николай Петренко
Микола Петренко
Фото: http://tvoemisto.tv/

На 95-м году жизни во Львове умер известный украинский писатель и поэт Николай Петренко. Об этом пишет Zaxid.net.

Поэт скончался утром в субботу, 10 октября, в одной из городских больниц, где находился последние несколько недель.

Николай Петренко создал ряд известных песен с Владимиром Ивасюком, Игорем Билозором, Николаем Колессой, Анатолем Кос-Анатольским, Богданом Весоловским.

Петренко является автором текста популярной песни "Нарисуй мне ночь", музыку для которой написал Мирослав Скорик.

Он был членом Национального союза писателей Украины, лауреатом многих литературных премий, а в 2011 году ему назначили государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.

Николай Петренко родился в 1925 году в Полтавской области. Во время Второй мировой войны был вывезен на принудительные работы в Германию. За попытку побега отбывал наказание в нацистских концлагерях. После окончания войны прошел фильтрационные и трудовые лагеря в СССР, в частности, на Камчатке. В неволе начал писать первые стихи.

В 1951 году Николай Петренко окончил факультет журналистики Львовского университета. Работал в местных газетах, редактором Львовского телевидения, корреспондентом "Литературной Украины". В 1957 году вышел его первый поэтический сборник "Дни юности".

Всего Николай Петренко является автором более 100 книг: поэтических сборников, прозы, пьес, публицистики.

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